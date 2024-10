Comment le nom d’une église est-il choisi ?

Le nom des églises doit être connu, non pas à la fin de leur construction, mais dès leur conception, afin que l’évêque puisse bénir la première pierre. Cette bénédiction consiste à glisser dans l’autel une pièce de monnaie de l’année en cours, des médailles pour placer l’édifice sous la protection de certains saints, et un parchemin confirmant la construction de l’église. Le choix du nom peut faire l’objet d’un travail au sein de la paroisse. La paroisse de Montigny-Voisins, dans les Yvelines, se réjouit ainsi que plus de 150 de ses fidèles aient pu « faire les propositions les plus diverses, pour un total de 68 vocables ». Après un débat où chaque proposition a pu être défendue, onze noms ont été classés à partir d’un vote et livrés au conseil pastoral qui devait en choisir trois à proposer à l’évêque du lieu. En l’occurrence, l’église s’appelle « Saint-Joseph le Bienveillant ».