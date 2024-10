Irréaliste, la solution à deux États pour régler le conflit israélo-palestinien ? C'est ce qu'a affirmé le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, dans une interview accordée le 22 octobre à la chaîne télévisée catholique EWTN. Interrogé sur la guerre qui sévit depuis plus d'un an dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël, le prélat a regretté qu'aucune solution jusqu'ici proposée n'ait trouvé de résonnance auprès des parties impliquées. Après 35 années passées en Terre sainte, Mgr Pizzaballa a même affirmé que la période de conflit actuelle "est la pire que nous ayons eu à vivre", non seulement par la violence de la guerre mais aussi par la proportion que prennent les affrontements et leur "impact émotionnel" sur la population, "aussi bien israélienne que palestinienne, mais aussi libanaise".