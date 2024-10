Prier le Rosaire peut “faire des miracles”!

1946, en Autriche, c'est le début de la guerre froide. Le pays menace de tomber entièrement sous le joug communiste. Le 2 février, un capucin, Petrus Pavlicek dit entendre une voix intérieure qu’il attribue à la Vierge Marie, lui disant : "Faites tout ce que je vous dirai et vous aurez la paix." Pour le prêtre, cette phrase fait écho au message de Fatima. Il comprend que Marie lui demande de prier sans relâche le chapelet pour que l’Autriche soit libérée de la menace communiste. Une véritable offensive de prière et de pénitence commence alors, et s’étend dans tout le pays. Récitation du chapelet, messes, confessions… c'est un véritable éaln de prières qui s’étend jusqu’en Allemagne et en Suisse. Malgré cela, la situation semble bloquée et les Soviétiques continuent d’avancer, comme un appel lancé à la persévérance. 700.000 personnes prient le rosaire sans interruption pendant neuf longues années, jusqu’au jour où ils annoncent le retrait de leurs troupes sans aucune raison. Le peuple autrichien continue à prier pour son pays qui retrouve son indépendance le 15 mai 1955. Preuve que les priants du rosaire forment à eux seuls une armée spirituelle plus forte qu’une armée terrestre.