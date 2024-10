"Ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c’est la reconnaissance, car si nous le remercions d’un bienfait, il est touché et s’empresse de nous en faire dix autres et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâces ! J’en ai fait l’expérience : essayez et vous verrez. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu’il me donne, et je le lui prouve de mille manières", écrit Thérèse. "Sous ses apparences légères et humoristiques, ce texte recèle une vérité extrêmement profonde : la gratitude nous ouvre aux dons de la grâce", analyse Jacques Philippe. "Non pas qu’elle rende Dieu plus généreux (il l’est pleinement), mais elle rend plus ouvert et réceptif à son amour, elle nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner entièrement vers lui." Ainsi la gratitude est féconde car elle est le signe que nous avons réellement accueilli l’amour de Dieu, et elle nous dispose à le recevoir davantage : "À celui qui a on donnera encore, et il sera dans l’abondance : mais celui qui n’a rien (qui ne reconnaît pas ce qu’il a déjà reçu) se verra enlever même ce qu’il a", dit Jésus (Mt 24,29).