Corée du Nord : le sort tragique de ceux qui ont eu une Bible entre les mains

Quand on parle de la Corée du Nord, on imagine sans difficulté un pays totalitaire. On visualise aussi aisément le visage de Kim Jung-un, régulièrement publié dans les médias. Du quotidien des Nord-coréens néanmoins, peu d’informations circulent. Mais là encore, on devine facilement la privation de liberté qu’ils subissent. Pourtant, il existe une tranche de la population nord-coréenne encore plus persécutée : les catholiques. S’ils ne représentent qu’environ 0,38% de la population, ce qui équivaut à un peu plus de 98.000 personnes, le sort qui leur est réservé est glaçant.