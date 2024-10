Vendée Globe : les skippers aux Sables-d’Olonne… et la Vierge Marie aussi !

Durant un mois la Vierge noire de Rocamadour va visiter chaque clocher des Sables-d’Olonne. Une procession aux flambeaux et une veillée de prière présidées par les évêques de Cahors et de Luçon et en présence du vicaire et recteur du sanctuaire de Rocamadour est notamment prévue lundi 2 novembre, en présence de la célèbre Vierge Noire.