La réouverture de Notre-Dame donnant lieu à une octave, "une célébration solennelle avec une thématique particulière" est prévue jusqu’au 15 décembre, a prévenu Mgr Laurent Ulrich dans une lettre pastorale. Chaque jour, une messe sera donc célébrée et seront conviées celles et ceux qui de près ou de loin ont soutenu Notre-Dame. "Une, le 11, pour les donateurs. Une autre pour tous les bénévoles du diocèse et pour les anciens salariés de Notre-Dame – dont la majorité a été licenciée après l'incendie", précise encore Le Point. Après le 15 décembre 2024, les fidèles devraient pouvoir y assister librement dans la mesure des places disponibles.