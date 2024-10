Six dévotions mariales que le pape François apprécie tout particulièrement

La Vierge Marie « indique toujours Jésus, jamais elle-même », déclarait le pape François lors d’une audience en septembre 2021. Elle est en même temps disciple et Mère. « C’est ainsi, en tant que Mère, que nous devons penser à elle, que nous devons la chercher, que nous devons la prier. Elle est la Mère. Dans l'Église Mère. Dans la maternité de la Vierge, nous voyons la maternité de l'Église qui reçoit tout le monde », avait-il déclaré en avril 2020. Le pape François a toujours parlé de la dévotion envers la Vierge Marie, mère de Jésus, comme un moyen d’aider les catholiques à découvrir la maternité de l’Église et d’amener les hommes au Christ. Tout au long de son pontificat, il a visité des sanctuaires mariaux, offert des « roses d’or » à plusieurs icônes ou sanctuaires dédiés à Marie, et a continuellement exprimé sa dévotion envers le Vierge. Découvrez quelques-unes des dévotions mariales les plus appréciées du pape François, et qui ont marqué son pontificat :