Ces dernières années, dans de nombreux pays, les autorités ont fait la promotion de l’idéologie du genre auprès des jeunes élèves. Les signataires décrivent comme "extrêmement problématique" le fait de "confronter les enfants et les jeunes en classe à l’idée qu’il existe des "garçons, des filles et d’autres genres"". "L’idée selon laquelle il existe un genre subjectif et une "identité de genre" librement choisie et basée sur des sentiments est le résultat d’une idéologie et n’a aucun fondement biologique ou scientifique", peut-on lire dans le texte.