Cette puissance spirituelle de la littérature

La plaisir de ma promenade fut cependant vite contrariée par le spectacle donné dans la rue. Les passants que je croisais n'avaient d'yeux que pour leurs prothèses numériques. Je veux dire pour leurs téléphones portables. Plus d'une fois, je me suis entendu m'excuser, après avoir été bousculé. Mais aucun regard, aucune réponse en retour. Je fus avalé par une vague d'écœurement et de révolte. En vue des quais de Seine, je me suis spontanément dirigé vers les bouquinistes. Comme piqué par un instinct de survie. Chez l'un d'eux, j'ai acheté un exemplaire de l'édition originale de 1951 du Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Puis me hâtant vers la cour Napoléon, je me suis immergé dans la lecture du roman un long moment. La rumeur tapageuse des touristes et des pigeons alentour n'avait plus de prise sur moi. Là, assis sur les marches salutaires de ce bon vieux palais du Louvre, en compagnie de Gracq, j'écoutais quelqu'un me parler, je vibrais au réenchantement du monde créé par la poésie, j'étais au fond gratifié d'un miracle : la littérature me sauvait du dégoût de l'humanité.