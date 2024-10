Cinquante jours. C'est le délai qu'il reste aux Français, au monde entier, pour enfin retrouver leur Dame. Intérieur comme extérieur, le visage de Notre-Dame a à la fois changé tout en demeurant le même : nettoyage des murs, vitraux, voûtes, orgue et cloches retrouvés, chapelles restaurées... L’heure approche plus que jamais pour les fidèles et les visiteurs de revoir la cathédrale sous un nouveau jour. Prévue le 8 décembre, date symbolique pour les catholiques qui célèbreront l'Immaculée Conception, la réouverture de Notre-Dame de Paris est certainement l'un des événements les plus attendus de l'année 2024. Et pour cause : depuis son terrible incendie, le 15 avril 2019, la cathédrale a patiemment pansé ses blessures. Pour relever sa carcasse épuisée par les flammes, ils ont été des milliers d'artisans, d'ouvriers, d'architectes à travailler d'arrache pied, collision de destins qui ont écrit l'histoire. Ces nouveaux bâtisseurs ont prouvé au monde entier que l'adage "impossible n'est pas français" a de bonnes raisons d'exister, et que peut-être n'est-il pas si foutu, le temps des cathédrales !