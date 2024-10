François Simon, missionnaire en Amazonie, région presque sans aucun prêtre

Cette vie de missionnaire, elle est donc “complète” pour le prêtre qui sent qu’il réalise pleinement sa vocation. "Mon désir de chrétien, c’est la vie éternelle, nous ne sommes que de passage sur terre, et je souhaite toujours plus me rapprocher de Dieu pour aller au Ciel." "Si le fait d’être missionnaire “apporte” quelque chose à ma vocation, c’est peut être quand je parle de l’Espérance du Ciel à mes paroissiens. Je leur dis que j’ai laissé ma famille, mes parents et mes amis à 10.000 kilomètres de là, que je ne les vois pas ou plus, et pourtant que cela ne me pèse pas car je sais que je les retrouverai au Ciel, pour l’éternité." "Notre vie est passagère, nous devons tout faire pour y trouver notre vocation, celle qui nous rapprochera de Dieu. Et cette vocation, elle est très belle, c’est celle de l’Amour, et elle peut se vivre partout, en France, au Brésil ou ailleurs", conclut joliment le père Francisco qui compte bien rester au Brésil, et espère même obtenir prochainement la nationalité brésilienne.