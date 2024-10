Des archéologues de l'Académie nationale des sciences d’Arménie et de l’Université de Münster ont fait la découverte spectaculaire de ce qui pourrait être l'une des plus anciennes églises de la chrétienté. Le 11 octobre 2024, les chercheurs ont annoncé avoir retrouvé les vestiges d'une église primitive datée du IVe siècle dans la ville d’Artaxata (Artashat en arménien), ancienne capitale du royaume d'Arménie située non loin de la frontière turque à l'ouest du pays, où des recherches archéologiques sont menées depuis 2018. L'édifice est décrit par les chercheurs comme un "bâtiment octogonal avec des extensions cruciformes" de 30 mètres de diamètre, correspondant aux toutes premières églises dans lesquelles se rassemblaient les chrétiens de l'Antiquité. Les chercheurs ont également remarqué des restes de marbre qui indiquent la trace d'une décoration riche et luxueuse. L'équipe de recherche va poursuivre ses fouilles et espère faire de nouvelles découvertes, notamment "sur la question de savoir à qui l'église était dédiée", écrivent encore les chercheurs.