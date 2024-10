Quand Bergson parle de l’Esprit saint… sans le savoir

"Mes réflexions m’ont amené de plus en plus près du catholicisme". Le philosophe Henri Bergson, d’origine juive, n’est jamais officiellement devenu chrétien. Cela ne l’empêche pas d’avoir réfléchi et écrit dans nombre de ses livres sur des aspects de la foi, même, parfois, sans le savoir. Les concepts mis au jour par ce professeur au Collège de France sont par exemple d’une grande aide pour comprendre – si tant est que cela soit possible et souhaitable – la troisième personne de la Trinité, l’Esprit saint.