Pionnière, l’Italie fait de la GPA un “délit universel”

Plusieurs manifestants ont exprimé leur colère devant le Parlement dès mardi, à la veille du vote, dénonçant un texte qui selon eux porte préjudice à ceux qui veulent avoir des enfants et qui ne le peuvent pas. "Si quelqu’un a un bébé, il devrait recevoir une médaille. Ici, au lieu de cela, on vous envoie en prison si vous n’avez pas d’enfants de manière traditionnelle", a déclaré à l’agence Reuters Franco Grillini, militant italien pour les droits LGBT. Selon les médias italiens, la loi concerne aussi en grande majorité les couples hétérosexuels. Le député de gauche Riccardo Magi a dénoncé une "journée noire" pour "le Parlement (…), pour les droits et les libertés". "La droite a rendu illégal pour les citoyens italiens tout recours à la GPA, même dans les pays où cela est parfaitement légal, réglementé et sûr", a-t-il écrit sur X. Il déplore que désormais, aux yeux de la loi italienne, la "naissance d’un enfant et la parentalité" puissent être considérées comme des "crimes universels", au même titre que "la pédophilie et le génocide", et assure que l’opposition va "combattre" cette loi et la porter devant la Cour constitutionnelle. "Le corps des femmes, leur utérus et leur liberté leur appartiennent. Pas à Giorgia Meloni. Pas à ce gouvernement. À aucun gouvernement".