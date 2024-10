Êtes-vous menacé par le syndrome de l’imposteur ?

On évoque rarement la dimension éthique du syndrome de l’imposteur, et encore moins la magnanimité : pourtant, c’est elle qui fortifie l’esprit contre le découragement, et le pousse à poursuivre ce qui est grand d’une manière appropriée. Savoir que l’on sert quelque chose de plus grand que soi, avec générosité et conviction, est une façon élégante de sortir de soi, de sa peur viscérale de ne pas être à la hauteur. Qu’importe son propre jugement sur ses capacités : il y a une chose dont on est sûr, c’est que ce que l’on fait en vaut la peine.