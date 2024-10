Comment exercer la gratitude en automne ?

L’automne est arrivé, et avec lui les jours qui raccourcissent, les arbres qui se dégarnissent et les températures qui baissent. Il est tentant de bougonner. Et pourtant, l’automne offre de nombreux trésors à contempler et pour lesquels les chrétiens peuvent rendre grâce. La gratitude, c’est apprendre à s’émerveiller devant les choses simples qui nous entourent tous les jours. Le monde a ceci de beau qu’il se renouvelle sans cesse. Chaque saison a quelque chose à offrir, et l’automne n’est pas en reste de petites merveilles.