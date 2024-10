Se vernir les ongles, une résistance au malheur ?

Dans Ajouter de la vie aux jours, Anne-Dauphine Julliand, auteur de plusieurs best-sellers depuis Deux petits pas sur le sable mouillé, raconte comment, alors qu’elle a vu son monde s’effondrer à la mort de son fils Gaspard, elle a réussi à ne pas sombrer. La mère de famille de quatre enfants avait en effet déjà perdu ses deux filles, Thaïs et Azylis, d’une maladie orpheline. En janvier 2022, c’est Gaspard, son fils aîné, qui se donne la mort alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 20 ans. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’auteur raconte qu’il est possible de survivre à un pareil séisme, et même plus, qu’il est encore possible d’être heureux malgré l’immense chagrin. Comment y parvenir ? Elle nous livre pour cela un témoignage étonnant.