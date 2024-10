Les ouragans Milton et Helene ont fait de nombreux ravages dans le sud-est des États-Unis fin septembre et début octobre. S'ils ont causé beaucoup de dégâts, ils ont aussi été sources d'incroyables histoires comme celle de Cindy Cole, une grand-mère de 62 ans qui a senti que Dieu a voulu la protéger et a permis à l'un de ses biens les plus précieux d’en sortir relativement indemne.