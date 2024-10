Ce sanctuaire que Jean Paul II affectionnait tant

Toujours est-il qu’au XVIIe siècle, le père Athanasius Kircher, jésuite et érudit allemand, redécouvre le sanctuaire de Mentorella et affirme qu’il s’agit de l’un des douze monastères fondés précisément par saint Benoît. Il entreprend sa reconstruction et ravive la dévotion à Notre-Dame de Mentorella. Plus tard, le sanctuaire passe sous la direction des pères jésuites, mais la suppression de leur ordre en 1773 entraîne un déclin de l'intérêt pour Mentorella et une détérioration des lieux. En 1857, le pape Pie IX en confie la garde aux Résurrectionnistes.