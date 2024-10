Réconcilier science et foi

La science peut conduire à Dieu. "Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène", constatait Pasteur. N’y a-t-il pas dans la démarche scientifique une sorte d’acte de foi ? On croit pouvoir découvrir quelque chose quand on se lance dans une recherche. N’est-ce pas l’enthousiasme de cette conscience que l’univers n’est ni absurde, ni vide, ni muet qui est la source de toute science ? Ceux qui ont mis leur cœur, intelligence et détermination à comprendre les lois de la physique, de la nature, des planètes et des saisons croyaient notre monde intelligible. De leurs observations, ils ont construit des théories et des modèles vérifiables, et montré que le monde était en effet intelligent ! Et quand la science parvient à nous démontrer certaines formes de "l’intelligence du monde", on a de quoi s’émerveiller, et approcher ce mystère inépuisable : il y a peut-être une Cause au-delà des causes, inaccessible à ma raison mais pas à mon admiration. C’est ce que Paul écrit aux Romains : "Ce que Dieu a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres" (cf. Rm 1, 20). Et il me semble que cet invisible peut s’admirer dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit. On peut le croiser à travers son microscope, sa lunette astronomique et même dans une formule mathématique. Au fond, la science, parce qu’elle met en lumière, peut devenir un tremplin spirituel. Dans "laboratoire" s’écrit "oratoire"…