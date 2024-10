Que faire quand nous ne savons plus prier ?

Que devient-on quand Dieu se tait ou quand nous n'osons plus prier ? Cette question est le point de départ du livre du Fr. Rémi-Michel Marin-Lamellet. "Un chrétien, ça prie", dit-il, mais quel chrétien n’a-t-il pas connu ces moments, parfois longs, où il n’arrive plus à prier ? Pourtant, Dieu est toujours là. Prenant le lecteur au bas de son échelle, le dominicain le guide au plus près de sa fatigue et de ses doutes pour lui montrer comment, au bout de ses forces, à travers les actes les plus simples, il peut participer à la vie de Dieu et retrouver sa présence.