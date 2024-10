Huit conseils pour obtenir une plus grande satisfaction au travail

Comme le dit saint Paul, seul l'amour demeure (1 Co 13, 8), c’est pourquoi un travail fait avec amour a une valeur inestimable et peut porter de nombreux fruits. Avec l’amour, les tâches deviennent plus légères et les relations avec les collègues s’améliorent. Vous serez plus enclin à pardonner aux autres, et vous serez aussi moins sévère envers vous-même pour vos propres erreurs.