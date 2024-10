Et si vous deveniez délégué diocésain de la mission universelle ?

En plus de leurs missions à accomplir, les DDMU se retrouvent régulièrement, par des rencontres vidéo, ou de visu, à la maison de Lorette, à Lyon, pour partager leurs expériences, témoigner de l'actualité de leurs missions, et de la vie de leur diocèse. Une source riche d’informations et de motivations pour toujours plus se centrer vers la mission, et accueillir les périphéries. Le pape François l’a ainsi rappelé lors de l’assemblée générale des OPM à Rome en juin 2023, "Mon rêve le plus grand est celui d’une coopération missionnaire toujours plus étroite et coordonnée entre tous les membres de l’Église."