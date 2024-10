L’annonce de l’Évangile dans le monde contemporain, c’est le rôle de chaque baptisé, et notamment celui des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), fondées il y a plus de deux siècles maintenant, par la bienheureuse Pauline Jaricot. Les OPM sont ainsi chargées de coordonner cette semaine dédiée à la mission universelle et à l’évangélisation des peuples. Du 13 au 20 octobre, tous les fidèles, les paroisses, les congrégations religieuses, et même les écoles peuvent participer à cette semaine missionnaire en organisant des temps de formation, de célébration, de témoignages et de collectes pour la mission universelle de l’Église. Pour cela, les OPM mettent à disposition un livret d’animation, accessible et gratuit, avec des témoignages à découvrir, des propositions de chants et de prières, des méditations ou encore des animations pour les enfants… De quoi construire une belle semaine missionnaire autour de soi, ou dans sa paroisse, afin de répondre à l’appel et de participer à la grande quête mondiale qui clôturera cette semaine, le 20 octobre prochain et qui permet aux OPM de soutenir chaque année plus de 1.100 diocèses dans le monde.