"Nous aussi, nous portons dans notre cœur un besoin irrépressible de bonheur et d’une vie pleine de sens", a expliqué François. Il a cependant remarqué que "nous pouvons tomber dans l’illusion de penser que la réponse se trouve dans la possession de biens matériels et dans les sécurités terrestres". Et d'expliquer : "Jésus, au contraire, veut nous ramener à la vérité de nos désirs et nous faire découvrir qu’en réalité, le bien auquel nous aspirons est Dieu lui-même, son amour pour nous et la vie éternelle que Lui et Lui seul peut nous donner".