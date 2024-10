La mission passe d’abord par une “dé-mission”

Le missionnaire est appelé à démissionner de ses projets personnels pour se laisser remplir par le Christ. Pour le père Joël Pralong, la dépossession de soi passe par une purification, une éviction, à la manière d’un arbre que l’on évide pour en faire des fontaines qui arrosent là où c’est aride. "Plus un tronc est évidé, plus il aura la capacité à recevoir de l’eau et arroser. Le Seigneur évide les futurs missionnaires comme des troncs de mélèze !" Comment Dieu évide-t-il le candidat à la mission ? L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, est particulièrement frappant. Thérèse, à partir de la mort de sa mère, a traversé de nombreuses épreuves : elle s’est d’abord repliée sur elle-même, a souffert d’un sentiment d’abandon, a été rongée par les scrupules… "Thérèse a été préparée, évidée par les événements douloureux de sa vie, et lors de la nuit de Noël 1886 – elle n’a que 13 ans, – elle se reconnaît dans la faiblesse de l’enfant de la crèche et Dieu va la remplir d’une force extraordinaire. Thérèse décrit sa conversion comme des torrents de lumière qui coulent sur son âme et qui la décentrent d’elle-même", analyse Joël Pralong. À partir de cette expérience, Thérèse est libérée "des langes de l’enfance" et ressent le désir de s’oublier soi-même, elle se sent une âme d’apôtre, une âme missionnaire. "On ne peut pas annoncer le Christ sans faire l’expérience des blessures du Christ à travers nos propres blessures", souligne encore le prêtre. "Nous traversons tous des épreuves, elles peuvent nous révolter ou nous ouvrir au Seigneur. La mission ne peut se vivre qu’une fois que j’ai fait en moi place nette au Christ pour que la mission soit annonce du Christ et non pas la mise en avant de mon ego".