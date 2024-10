Des horloges astronomiques dans des églises, on en trouve dans toute l’Europe. Et rien qu’en France, on en compte une douzaine. Peut-être est-ce leur rareté, ainsi que l’ingéniosité de leurs systèmes qui les rendent si fascinantes. Prenez l’horloge astronomique de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, sanctuaire qui doit fêter ses 800 ans en 2025. Son horloge astronomique qui attire les foules n’est pas si ancienne, puisque l’évêque du lieu en a commandé la construction au maître horloger Auguste-Lucien Vérité en 1865. Elle est donc toute jeune au regard du bâtiment qui l’abrite. Jeune peut-être, mais sa mécanique est si précise qu’elle nécessite un entretien régulier et des restaurations fréquentes, justifiées par l’usure des pièces sollicitées par le mouvement permanent.