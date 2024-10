Au sommet, ils partagent avec ceux qui le souhaitent la vérité, la beauté et la bonté de la vie spirituelle : "Nous rencontrons parfois des gens au sommet des montagnes pendant que nous célébrons la messe et ils nous demandent ce que nous faisons. C'est une excellente occasion de nouer des relations, d'évangéliser et de parler de Jésus", raconte le père Sean Conroy, qui avoue que l'ascension n'est pas toujours une tâche facile. "Il faut être en assez bonne forme physique. C'est généralement le gain d'altitude, la différence entre les points les plus bas et les plus élevés du parcours, qui peut être difficile. Toutes les personnes qui nous accompagnent ont un immense courage et un désir ardent d'atteindre le sommet". Et les deux prêtres n'hésitent pas à apporter leur aide à celles et ceux qui gravissent les massifs du Colorado avec eux. "Certains de mes plus grands souvenirs ont été d'aider des gens à atteindre le sommet qui n'avaient jamais cru pouvoir le faire", confie le père John Nepil.