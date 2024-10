Plus encore, il est riche de ses vertus : il n’a commis ni meurtre ni adultère ni vol ; ni non plus porté de faux témoignages, ni fait tort à quiconque ; il a honoré père et mère. Riche de biens, riche de vertus, on dirait aujourd’hui que c’est le gendre parfait. Cependant, il vient trouver Jésus car il éprouve un ineffable sentiment que malgré toutes ses richesses matérielles et morales, quelque chose de fondamental lui manque encore : en plus de tous ces biens, il cherche à avoir davantage, plus encore, autre chose : avoir, posséder la vie éternelle comme on possède un héritage. Voilà pourquoi il vient trouver Jésus. Alors Jésus lui rappelle les commandements et le jeune homme répond, non sans aplomb, qu’il les a tous observés. Il a coché toutes les cases et il serait donc en droit d’entendre Jésus lui dire : Bravo ! Tu auras la vie éternelle. Et ce n’est pas ce qui se passe.