École catholique, le pire est encore à venir

Il y eut Saint-Jean-de-Passy à Paris en 2020. Il y eut le Lycée Jean Paul II à Compiègne en 2023. Il y eut le Collège Stanislas à Paris en 2024. Il y a aussi désormais l’Immaculée-Conception à Pau, en 2024 encore. Quatre établissements privés catholiques sous contrat, quatre situations finalement comparables. Un chef d’établissement entendant assumer la dimension catholique de l’institution ; une partie du corps enseignant jugeant l’exercice de l’autorité harcelant, l’orientation catholique agressive et la liberté pédagogique atteinte ; une proportion souvent faible des élèves et des parents estimant discriminatoires des propos et des comportements ; une presse parfois militante servant de relais et de caisse de résonance aux mises en cause ; une administration de l’Éducation nationale intervenant après coup pour pointer des accommodements avec le cadre réglementaire ; une administration diocésaine de l’enseignement catholique diocésaine hésitant sur la position à prendre et une administration nationale de l’enseignement catholique cherchant jusqu’où la conciliation est possible. Tel est le tableau général, qui rend compte de ce qu’un certain nombre de catholiques ont compris comme des défaites et des atteintes à l’identité catholique — sanctions des chefs d’établissements, rappel aux respect règles, mise au ban médiatique.