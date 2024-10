Le sportif de 38 ans se battait ces dernières années pour rester au plus haut niveau. Mais son corps, abîmé par 34 blessures tout au long de ses 23 ans de carrière, en avait décidé autrement. Notamment depuis 2022, année où le sportif a révélé être atteint du syndrome de Müller-Weiss, une pathologie rare affectant un os du pied, qui peut provoquer des douleurs chroniques et aboutir, dans les cas les plus graves, à une arthrose avec un raccourcissement de l'arche plantaire. "La réalité, c'est que ça a été dur récemment, en particulier les deux dernières années. Je crois que je n'ai pas été capable de jouer sans handicap. Je pense que c'est le bon moment pour mettre un terme à ce qui a été une carrière longue et bien plus réussie que je n'aurais jamais pu l'imaginer", confie Rafael Nadal au début de sa vidéo. Et après une relecture de sa carrière et une mention de ces non moins fameux rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, l’Espagnol s'est livré en rendant un bel hommage à sa famille.