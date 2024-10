On peut aimer les jeux vidéo ET les pauvres !

Il peut être tentant de penser que l’affection que portait le jeune bienheureux Carlo Acutis pour les jeux vidéo "sanctifie" d’une certaine manière les jeux vidéo. Il est cependant important de rappeler que, même si Carlo aimait jouer, il aimait encore plus servir les pauvres. Dans son livre Carlo Acutis: un geek au paradis, le Père Will Conquer raconte une expérience négative vécue par Carlo à cause des jeux vidéo. Will Conquer explique comment un jour Carlo a invité des amis chez lui pour jouer. Au début, tout le monde s’amusait bien, mais cela a vite tourné au vinaigre. Ses amis sont devenus agités et en colère, ce qui a entraîné de nombreuses disputes. Carlo a été choqué par l'expérience et s'est rendu compte que "les jeux vidéo contrôlaient ses amis".