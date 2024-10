Une église bombardée dans le sud du Liban

Plus d’un million de déplacés, des centaines de frappes en quelques jours, au Liban, la guerre qui oppose Israël au Hezbollah fait craindre à la fois un drame humanitaire sans précédent. Depuis le 23 septembre, date du début des frappes à Beyrouth, plus de 1.110 personnes ont été tuées. Mardi 7 octobre, Israël a également annoncé avoir élargi son offensive terrestre au sud du Liban, après y avoir déployé sa quatrième division et appelé les habitants à éviter la zone côtière. Si les chefs du Hamas et du Hezbollah ont été tués dans les bombardements, les deux mouvements terroristes continuent de tirer des roquettes sur l'État hébreu.