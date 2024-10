Prison : “Les plus grands pécheurs font les plus grands saints”

Quels sont les besoins spirituels spécifiques des prisonniers ?

La prison est un moment particulier, durant lequel on se retrouve face à soi-même, on relit sa vie, on essaye de comprendre comment on en est arrivé là… C’est donc un temps privilégié pour une démarche spirituelle. Les détenus ne sont pas forcément pratiquants en dehors, mais durant cette période singulière, la soif de Dieu s’exprime davantage, comme dans les hôpitaux d’ailleurs. Fragilisé, on est plus ouvert pour faire un chemin et se poser des questions. Les aumôniers, dont 65% de laïcs, sont là pour rencontrer et accompagner les prisonniers vers le meilleur d’eux-mêmes. Cela peut passer par l’administration des sacrements, mais pas seulement, bien que la messe soit célébrée pour les prisonniers. La relation commence par un premier acte de foi de l’aumônier : ne pas réduire la personne à l’acte qui l’a conduite en prison. Dans sa manière d’être, il manifeste alors qu’elle porte quelque chose de plus noble et de plus grand que ce qu’elle pense alors que les détenus ont souvent une vie cabossée et n’ont pas confiance en eux.