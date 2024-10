Jacques Réda, le poète anonyme et la tentation de la grâce

La Parole ? Laisser l'initiative au Verbe, comme le préconisait Claudel ? L'œuvre de Jacques Réda fait deviner un rapport plus ambivalent à Dieu. Poétiquement, le christianisme lui semble à la fois un rival et une tentation. Il n'ignore pas que la poésie ne date pas d'hier et qu'elle ne saurait prétendre être née moderne ex nihilo : "Aucune illusion sur les ressorts fatigués de ma mythologie : il suffit de mettre Grâce ou Dieu à la place de Poésie, et le tour est joué."