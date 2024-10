[VIDÉO] Saint Denis perd la tête, mais ce n’est pas la fin !

Aujourd’hui on parle de saint Denis… Et d’une mort qui n’en est pas une. En 1416, Henri Bellechose peint le retable de saint Denis, aujourd’hui conservé au musée du Louvre. Il représente le martyre de saint Denis, premier évêque de Paris au IIIe siècle. Le tableau nous dépeint des choses très dures, et en même temps, il semble très vivant. Le peintre donne trois détails pour le comprendre. Regardez bien !