Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois donnent de la voix pour la mission

"Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années", fait dire Pierre Corneille à Rodrigue dans Le Cid. Et aux voix bien ajustées, la mission n’attend point non plus le nombre des années ! Pour la première fois, les Œuvres Pontificales missionnaires (OPM) ont décidé de s’associer aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois pour une tournée inédite. Du 9 au 13 octobre, la manécanterie va se produire dans quatre villes différentes (Dijon, Lyon, Annecy et Belleville-en-Beaujolais) et proposer un spectacle autour du thème de la Mission. Les bénéfices seront reversés au profit des OPM pour soutenir les projets de l’Église en terres de missions auprès des populations démunies.