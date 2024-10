La plus ancienne Madonnelle recensée est l'"Imago Pontis", conservée sur la Via dei Coronari qui relie le pont du Château Saint-Ange à la Place Navone. Cette représentation du Couronnement de la Vierge date de 1523 et a été conçue par l’architecte de la Renaissance Antonio da Sangallo le Jeune et le peintre Perin del Vaga, collaborateur de Raphaël.