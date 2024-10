Couple : six façons d’exprimer son amour sans utiliser de mots

Tout comme une plante a besoin d’eau et de la lumière pour pousser et se fortifier, il est essentiel de prendre soin de son couple. Cela passe notamment par le fait de passer du temps ensemble, d’avoir des gestes de tendresse envers l’autre, de se réserver des moments d’intimité… Avoir des gestes de tendresse, même lorsque le quotidien est chargé et que vous êtes pressé, est une manière de montrer à quel point l’autre compte pour vous et combien vous l’aimez.