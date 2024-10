Transidentité : la justice européenne franchit un pas supplémentaire

Pour mémoire, la modification de l’acte d’état civil d’une personne transgenre est autorisée en France depuis 1992 à la condition d’apporter la preuve "irréversible et médicale d’une transformation physique". Mais en avril 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France car elle obligeait alors les personnes transgenres à subir des modifications corporelles et une intervention stérilisante forcée pour obtenir le changement de genre à l’état civil. "Le fait de conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisant qu’elles ne souhaitent pas subir" constitue une violation de leur droit au respect de la vie privée, détaille l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, estimait alors la CEDH. Une décision qui a contribué à faire évoluer la législation en France, la procédure ne demandant plus désormais aux requérants une preuve médicale mais "une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui" dans lequel ils se présentent et dans lequel ils sont connus.