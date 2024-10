Avez-vous déjà remarqué que tout (ou presque) est dit trois fois pendant la messe ? En tous les cas plusieurs invocations, du kyrie à la bénédiction solennelle, en passant par le sanctus et même l’alleluia, chanté normalement deux fois avant le trait puis une fois après. Après le Je confesse à Dieu, on dit ainsi le kyrie, qui consiste en trois supplications au Seigneur, au Christ, et de nouveau au Seigneur à qui l’on demande de prendre pitié. Un texte qui a une portée trinitaire affichée : il s’agit de se tourner vers le Père, le Fils et l’Esprit-saint pour obtenir miséricorde.