Née sans bras, Dejana n'a pas eu peur d'affronter avec courage et optimisme les obstacles qui se sont présentés à elle. Et c'est dans son rôle de mère que la jeune femme s'est pleinement accomplie, prouvant qu'aucune difficulté ne peut altérer la puissance de l'amour maternel. Lorsqu'elle a accouché de sa petite fille Lara en février 2023, Dejana a étonné ses 550.000 abonnés en partageant de courtes vidéos sur la façon dont elle prenait soin de son nouveau-né. La manière dont elle s'est adaptée à son nouveau rôle dans la vie a suscité l'admiration. "La décision d'avoir un bébé était commune et s'est avérée être l'une des meilleures de notre vie. Bien sûr, le soutien de Mark [son mari, ndlr] et de ma famille a beaucoup compté pour moi", a-t-elle déclaré à un média slovène. Si chaque tâche prend un peu plus de temps, Dejana ne cache pas sa joie de partager des moments avec sa petite fille d'un an et demi. Sur Instagram, on la voit sortir sa fille du berceau avec ses jambes, la bercer et la câliner, jouer avec elle... Si tout n'est pas simple tous les jours, comme elle le confie elle-même, son handicap ne l'empêche en rien d'être une mère aimante et présente pour sa fille.