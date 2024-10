Elles sont sœurs, pas quadruplées, mais toutes nées le même jour…

Dans cette famille, le 25 août est célébré chaque année avec une solennité particulière. Et non, ce n’est pas la saint Louis que fêtent Kristin et Nick Lammert avec autant de ferveur mais l’anniversaire de leurs quatre filles : Sophia, Giuliana, Mia et Valentina. La mère de famille de 35 ans souligne que ses enfants fêtent leur anniversaire le même jour par une "incroyable coïncidence". Selon elle, la probabilité que quatre frères et sœurs naissent le même jour est de un sur 1.285 milliards.