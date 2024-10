[VIDÉO] François d’Assise, le saint qui parlait aux animaux

Pour lui, les oiseaux sont le paradigme de la vie vécue selon l'Évangile, avec une confiance absolue en Dieu : "Prenons exemple sur les bêtes et des oiseaux, qui, quand ils reçoivent leur nourriture, sont satisfaits et ne recherchent que ce dont ils ont besoin d'heure en heure" (Les Fioretti de saint François d'Assise). Parmi tous les oiseaux, celui qui lui est le plus cher est l'alouette, avec ses plumes brunes et ses ailes déployées en forme de croix. Cependant, il se lie également d'amitié avec un faucon qui a fait son nid à côté de l'ermitage de La Verna. Saint François d'Assise demande à l'oiseau de le réveiller avec sa chanson, chaque soir, au moment d'aller prier.