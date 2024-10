Avec la beauté, franchir le seuil de sa vie spirituelle

"Si jamais la vie vaut la peine d’être vécue, c’est lorsqu’il est donné à l’homme de pouvoir contempler cette beauté" (Platon). L’art mais aussi la nature et les êtres, nous offrent ces instants d’émerveillement où l’éclat de la beauté se révèle à nous. L’expérience de la beauté véritable nous émeut et nous remplit de vie, de joie, de paix, d’amour et de gratitude. La beauté annonce un mystère et nous mène au-delà d’elle-même, son fascinant visage est un appel. Approche‐toi, nous dit‐elle, et contemple : la vérité, la bonté et l’amour t’apparaîtront. La beauté nous éduque au Bien, au Beau, au Vrai et au Juste. Que serait la beauté sans vérité et sans bonté ? Elle serait sans valeur. Ainsi la beauté affine nos âmes et rend l’homme meilleur ; elle porte en elle une promesse d’espérance et de confiance en la vie, "elle sauvera le monde", écrit Dostoïevski, car elle convoque le monde à un surcroît d’humanité.