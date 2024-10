C'est pour sensibiliser le public à cette pauvreté et changer les regards sur ceux qui la vivent que l'Ordre de Malte France organise une exposition photographique nommée "Chers voisins", mettant en avant les personnes des rues de la capitale. Réalisées en noir et blanc, les photographies sont l'oeuvre de Pascal Pérez, photographe professionnel et délégué auprès de l'Institution Nationale des Invalides. Maraudeur de l'Ordre de Malte depuis une dizaine d'années, ce passionné de photographie de rue emmène avec lui lors de ses tournées son appareil photo, capturant les instants d'échange et de partage avec ses coéquipiers.