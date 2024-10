"J'ai sorti mon portefeuille de mon pantalon, et je suis entré là-dedans, j'ai pataugé, j'avais de l'eau jusqu'à la poitrine", a expliqué par la suite Bob Van Dillen sur Fox & Friends. Après avoir défait sa ceinture de sécurité, la victime est montée sur le dos du journaliste qui l'a transportée jusqu’à la terre ferme. Un geste héroïque qui a été filmé par le caméraman présent sur les lieux. Cinq minutes plus tard, le mari de la femme est arrivé sur les lieux et a chaleureusement remercié le présentateur d’avoir sauvé son épouse. Le météorologue est quant à lui resté très humble en déclarant à sa chaîne que l’histoire ne tournait pas autour de lui mais autour "de l'ampleur des inondations que nous avons connues".