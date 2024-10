Enfin, saint Grégoire rappelle que chaque époux doit prendre conscience de ce que l’autre supporte à cause de lui, avant de se plaindre de ce qu’il endure. Prendre en considération cela entraîne les époux à l’humilité et rend le mariage beaucoup plus heureux. En effet, il est assez simple de souligner ce qui ne va pas chez son conjoint et de lui expliquer comment se corriger, mais il est beaucoup plus difficile de voir ce qui ne va pas chez soi et de se changer. Cela est en partie dû à un sentiment persistant d’injustice – "ce n’est pas juste que je fasse un effort pour ranger la cuisine et lui non" ou "ce n’est pas juste que je sois responsable et économise alors qu’elle est dépensière"…