Entre les jours qui raccourcissent et le travail qui s'accumule, il est compréhensible que vous vous sentiez un peu déprimé. Toutefois, pour éviter que les choses dégénèrent dans une spirale négative, vous pouvez essayer de changer de regard sur ce que vous avez à faire, en utilisant des phrases plus positives dès le matin. Avant de poser pieds à terre, vous pouvez dire ainsi : "Aujourd’hui, je peux", "je vais pouvoir", "j’ai la chance"… Certes il peut s'agir d'une liste de tâches à accomplir, mais le fait de ne plus dire "je dois" ou "il faut que" et employer une expression qui vous rappelle la chance que vous avez de pouvoir faire certaines choses créera automatiquement un sentiment de gratitude et d’enthousiasme.